Finalement, il n’y a presque que des malheureux. Lionel Messi bien sûr, qui ne gagnera pas sa première compétition internationale avec l’Argentine. Et Neymar, qui au fond de lui doit enrager (un peu) de voir le Brésil réussir à atteindre la finale de sa Copa America sans lui en battant l’ennemi argentin avec autorité (2-0). On caricature pour la star brésilienne, qu’on imagine évidemment supporter n°1 de sa Seleçao. En revanche, le cauchemar n’est pas feint pour Lionel Messi. Surtout que son Albiceleste a eu la place.

Sans Angel Di Maria au coup d’envoi ni Giovani Lo Celso (entrés en seconde période) mais avec Leandro Paredes à nouveau titulaire, l’Argentine a livré un vrai match. Le Parisien décoche d’ailleurs une première frappe lointaine tout près de la lucarne (12e), toutefois le Brésil débloque la situation sur une merveille d’attaque placée et enclenchée par Dani Alves, avec Gabriel Jesus (trop) seul à la conclusion (19e). Les visiteurs toucheront ensuite deux fois les montants, d’abord par Aguero de la tête à la réception d’un coup franc de Lionel Messi (30e).

Dani Alves: "Beaucoup de monde doutait"

Puis par le capitaine en personne, la "Pulga" fracassant le poteau droit d’Alisson, battu (57e). Et si Philippe Coutinho venait de se procurer lui aussi une belle occasion juste avant (56e), il a bien fallu attendre le 2-0 de Firmino, en contre, pour que tout le Brésil respire (2-0, 72e). La Seleçao s’est définitivement réconciliée avec son public. Même s’il y a eu une part de réussite, on retient avant tout la gestion parfaite de l’événement à Belo Horizonte. Là où l’Allemagne avait gagné 7-1 en 2014… A l’inverse, c’était l’occasion rêvée pour Lionel Messi, par voie de conséquence. Une de plus…

"On s’est bien améliorés durant la compétition, mais le football, c’est comme ça, peste Nicolas Tagliafico sur beIN SPORTS. On a poussé, on n’a pas réussi… C’est dommage, mais il faut travailler et rebondir, aller de l’avant. C’était notre meilleur match, mais il y avait un gros rival face à nous, en plus à domicile." Dani Alves, capitaine qui se sent à nouveau pousser des ailes à 36 ans, essaie de rester concentré: "Beaucoup de monde doutait de nous. Mais on a toujours eu confiance en notre staff et notre travail. Il manque juste un match." Cette finale que Lionel Messi regrette déjà. Il aura encore une tentative chez lui, en 2020, pour une Copa à l’organisation partagée avec la Colombie.