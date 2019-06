Il y a cinq ans presque jour pour jour, le Brésil entamait "sa" Coupe du monde par une confrontation face à la Croatie, et si la victoire (3-1) avait été au bout, Neymar et ses compatriotes, entourés d'une véritable frénésie, avaient souffert. La suite, tout le monde la connaît, puisque la Seleçao, qui rêvait de s'imposer sur son sol, avait subi une véritable humiliation en demi-finale face à l'Allemagne, future championne du monde. Alors évidemment, ce 15 juin 2019, la méfiance était de rigueur pour la troupe de Tite au moment de croiser la route de la Bolivie en ouverture de la Copa America. Mais, face à un adversaire qu'une équipe de France bis a dominé sans encombre, et sans forcer, au tout début du mois (2-0), les Auriverde n'ont pas véritablement tremblé.

L'essentiel a été assuré avec une victoire franche (3-0), ce même si les supporters ont dû patienter quelque peu avant de savourer. Car c'est seulement en début de seconde période que la différence s'est faite, sous l'impulsion notamment de Philippe Coutinho. L'attaquant de poche du FC Barcelone, qui reste sur une saison compliquée en Catalogne, a pris ses responsabilités, notamment au moment de tirer le penalty accordé par le corps arbitral suite à une main bolivienne (1-0, 50e). Dans la foulée, le Blaugrana, appelé à prendre plus d'importance encore en l'absence de Neymar, s'est empressé de s'offrir un doublé, de la tête, sur un service en or de Roberto Firmino (2-0, 53e).

Le Brésil a ensuite pu se contenter d'entrer en gestion de match, le sélectionneur changeant notamment toute sa ligne offensive, David Neres, Roberto Firmino et Richarlison laissant respectivement leur place à Everton, Gabriel Jesus et Willian. Le premier cité, un joueur du Grêmio, a pleinement exploité la fenêtre qui lui a été offerte puisque c'est lui qui a inscrit le dernier but des siens, d'une belle frappe enroulée du droit (3-0, 85e). Le Brésil a donc fait le plus dur, avant de retrouver le Venezuela mercredi prochain, puis le Pérou le samedi suivant dans un groupe A qu'il devrait dominer sans sourciller. L'arrière-garde, composée notamment de trois Parisiens ce samedi, Daniel Alves, Marquinhos et Thiago Silva, ne devrait pas être beaucoup testée d'ici aux huitièmes de finale...