Marquinhos veut voir un Brésil éveillé

Longtemps mené au score par la Colombie à l'occasion de la troisième journée de la Copa America, le Brésil a finalement renversé les choses, grâce à des buts de Firmino (78ème) puis Casemiro (90+10)., si elle veut s'épargner des mauvaises surprises. C'est en tout cas l'avis du capitaine, Marquinhos, qui est revenu sur la rencontre disputée contre les Cafeteros."Nous avons connu un début de match difficile, avec le but que nous avons encaissé très tôt.C'est ce qui s'est passé après le but, nous nous sommes réveillés et nous avons joué avec plus d'agressivité, même sans le ballon. En deuxième période, c'est devenu plus difficile parce que la Colombie s'est repliée sur elle-même et a essayé de hacher le jeu tout au long de la partie. Mais le point positif, c'est que nous avons pu l'emporter grâce à notre mentalité qui nous a permis de trouver des espaces et de jouer notre jeu", a valorisé Marquinhos. Qualifié pour les quarts de finale de la Copa America, le Brésil affrontera l’Équateur, ce dimanche à l'occasion de la dernière journée de la phase de poules du tournoi (23 heures).