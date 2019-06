Sans Neymar, le Brésil est en grande forme !

Certes, il ne s’agissait que du Honduras en face, la 61e nation au classement Fifa, mais le Brésil a livré une prestation superbe, dimanche à Porto Alegre, en s’imposant sur le score de 7-0. La Seleçao disputait-là son deuxième et dernier match de préparation avant la Copa América organisée au pays, à seulement cinq jours du match d’ouverture contre la Bolivie. Et l’absence de Neymar ne s’est aucunement fait sentir. Bien au contraire.

Sans Neymar sur le terrain, tous les Auriverde à vocation offensive ont pris tour à tour le jeu à leur compte. Tite a établi un cadre précis dans lequel ses ouailles peuvent s’exprimer. Le 4-3-3 en phase défensive s’est transformée en 3-5-2 lorsque l’équipe avait la balle: Filipe Luis a formé une défense à 3 avec Thiago Silva et Marquinhos, les couloirs ont été occupés par Dani Alves et David Neres (qui profite du forfait du "Ney"), tandis que Richarlison est venu épauler Gabriel Jesus dans l’axe.

Déchaînés d’entrée, à la recherche constante de combinaisons entre deux ou trois joueurs, les Brésiliens ont d'abord fait trembler les filets grâce à Gabriel Jesus (6e) et Thiago Silva (13e). Puis l’exclusion de Rommel Quioto (30e), pour un gros tacle sur Arthur, a déséquilibré davantage la partie. Philippe Coutinho a aggravé le score sur penalty (37e), puis Gabriel Jesus (47e), David Neres (56e), Roberto Firmino (65e), qui venait d'entrer en jeu, et Richarlison (70e) ont marqué en seconde période. La Seleçao est en pleine confiance, qu'importe si Neymar lui fait désormais défaut.

[ RÉSUMÉ VIDÉO]

Le Brésil pulvérise le Honduras 7-0 !

Gabriel Jesus s'offre un doublé !

T. Silva, Coutinho, Firmino et Richarlison buteurs !

Et quel but de David Neres !https://t.co/xhm3OhKSBt