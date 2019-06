Messi et l'énorme soulagement de l'Argentine

"C’est un soulagement pour nous. On avait besoin d’une victoire pour gagner en confiance et en tranquillité. Il faut continuer dans cette Coupe." Le propos de Leo Messi pour le quotidien argentin Olé traduit pleinement le sentiment général après le succès acquis contre le Qatar (2-0), dimanche lors de leur dernier match de la première phase. Il faut dire qu’après un revers contre la Colombie (0-2) et un match nul contre le Paraguay (1-1), l’Albiceleste était au bord du gouffre.

C’est la première fois depuis le début de cette Copa America que le sourire était fixé sur les lèvres de la star du Barça. Plus libre de ses mouvements, actif sur tout le front de l’attaque, Messi a pu profiter de cette prestation marquée par les buts de Lautaro Martinez, suite à un gros cadeau du gardien, et de Sergio Agüero. "Par moments, on a bien joué. Certains pourront dire que c’était contre le Qatar mais le Qatar avait fait match nul contre le Paraguay et avait compliqué la vie de la Colombie. Il y avait la crainte de prendre un but et de se compliquer la tâche mais bien au-delà de tout ça, on a fait un bon match, on a gagné et c’est le plus important", a ajouté le capitaine de la sélection argentine.

Désormais qualifiés pour les quarts de finale, les hommes de Lionel Scaloni espèrent montrer un tout autre visage et surtout monter clairement en puissance. Ce sera évidemment nécessaire dès le prochain match face au Venezuela et potentiellement, dans la foulée pour une éventuelle demi-finale contre le Brésil. On en est loin mais Messi, lui, veut évidemment y croire. "Ils nous ont donné une vie, il faut en profiter. Maintenant, c’est tout ou rien. On ne peut plus commettre d’erreur", ajoute le symbole de tout un pays qui fête ses 32 ans ce lundi.