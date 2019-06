Messi avoue ne pas vivre sa "meilleure Copa America"

Un alléchant duel en perspective entre le Brésil, qui évolue à domicile et l’Argentine. C’était attendu, c’est désormais confirmé depuis le succès de l’Albiceleste face au Venezuela (2-0). Une victoire qui a confirmé que l’équipe argentine monte en puissance. "On a fait un pas de plus dans ce tournoi, il y a eu beaucoup de bonnes choses à mettre en avant, j’ai bien aimé comment nous avons défendu, principalement quand ils poussé en seconde période, on est restés ensemble et compacts", a expliqué Leo Messi devant la presse.

Au bord du gouffre durant la phase de groupes, l’Argentine se soigne même si Messi, lui, n’est pas encore à son meilleur niveau. "Ce n’est pas ma meilleure Copa America. Ce n’est pas une excuse mais ça me coûte de jouer sur ces pelouses, c’est une honte. C’est dommage que pour un tournoi comme celui-là, les terrains soient aussi mauvais. On doit s’adapter, c’est comme ça", a lâché le capitaine argentin dont le jeu n’est jamais aussi efficace que sur une pelouse où le ballon fuse…

Quoiqu’il en soit, voilà le Brésil qui se présente pour une demi-finale particulièrement attendue. "Ils viennent de faire un gros match contre le Paraguay, ils peuvent changer le cours d’un match sur une action mais on arrive bien également. Je ne sais pas s’il y a un favori pour un Brésil-Argentine. C’est sûr qu’ils évoluent à domicile, qu’ils ont un projet, une idée. On sait que ce sera dur mais on va se battre", prévient d’ailleurs le Barcelonais.

Après les critiques initiales, se retrouver dans cette position avec un duel contre le pays hôte, cela représente presque une opportunité inespérée de transformer le marasme en tournoi idéal. Mais bien entendu, il faudra que les hommes de Scaloni réussissent à encore hausser leur niveau de jeu…