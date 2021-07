Le message émouvant de Messi

Lionel Messi est un footballeur comblé. Après avoir tant gagné avec son club, le FC Barcelone, le génie argentin est allé chercher un trophée avec sa sélection. Samedi soir, lui et ses coéquipiers ont dominé le Brésil sur leurs terres en finale de la Copa America (1-0).

Messi sur un nuage

Très heureux après ce succès, comme le prouvent les images de sa célébration, il l’était encore au lendemain du match. L’euphorie n’est pas retombée, et c’est totalement compréhensible au vu de la longue attente qu’il a dû endurer. Il a profité cet accomplissement, mais tout en le savourant il n’a pas manqué de remercier les fans.

Sur Instagram, il a publié un long message, où il les saluait chaleureusement. Il a aussi rendu hommage au regretté Diego Maradona, décédé l’année dernière et qui n’a donc pas pu assister à cette consécration. « C'était une incroyable Copa America. Nous savons que nous pouvons encore améliorer beaucoup de choses, mais la vérité est que les gars ont tout donné et je ne peux pas être plus fier d'avoir la chance d'être capitaine de ce groupe spectaculaire. Je veux dédier ce succès à ma famille, qui m'a toujours donné la force d'aller de l'avant, à mes amis que j'aime tant, à toutes les personnes qui croient en nous et surtout aux 45 millions d'Argentins qui ont enduré une période si difficile avec ce virus, surtout ceux qui ont été personnellement touchés. C'est pour tous, et bien sûr aussi pour Diego, qui nous soutenait sûrement où qu'il soit. »