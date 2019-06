Le Chili passe in extremis face à la Colombie

Le Chili verra les demi-finales de la Copa America. Le double tenant du titre a néanmoins dû cravacher pour disposer de la Colombie (0-0, 5 t.a.b. à 4). Les coéquipiers d'Alexis Sanchez, auteur du dernier penalty de son équipe, avaient eu deux buts refusés par l'arbitrage vidéo pendant la rencontre, le premier pour un hors-jeu, le second pour une main... Malgré une domination de la Roja, il a fallu en passer par la séance de tirs au but et Tesillo a manqué sa frappe au plus mauvais moment pour les Colombiens puisque Sanchez, lui, n'a pas tremblé.

En demi-finale, le Chili pourrait retrouver l'Uruguay de Cavani et Suarez qui affronte le Pérou.