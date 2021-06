Le Brésil réussit son entrée en Copa America

Le Brésil de Tite a tenu son rang dimanche soir à l’occasion de son premier match de la Copa America qu’elle dispute à domicile. Nullement perturbée par les polémiques qui avaient précédé la compétition, elle a signé une belle victoire face au Vénézuela (3-0). Marquinhos et Neymar, les parisiens de l’équipe, ont été à l’honneur.

Le défenseur central des vice-champions de France a débloqué la situation à la 23e minute en se retrouvant de nouveau au bon endroit à la réception d’un corner. Un but qui a libéré les Auriverde, devenu dès lors plus incisifs. Ils auraient même pu assurer le break dans la foulée (30e), mais Neymar a manqué sa tentative.

Un Neymar très en vue

« Ney » a corrigé le tir en seconde période. Après une nouvelle occasion vendangée à la 53e, il a fini par scorer sur pénalty (64e). Un but qui lui a permis de se rapprocher du record de réalisations en sélection détenu par Pelé. Il n’y a que dix unités qui séparent désormais les deux légendes brésiliennes. Ça aurait pu passer à neuf, n'était-ce un autre opportunité non convertie à la 84e.

Après avoir marqué, le joueur vedette du PSG s’est mué en passeur. A une minute du temps, il a lancé Gabriel Barbosa pour le but de 3-0. Ce dernier ne s’est pas raté et a ponctué le festival des siens. Au final, et malgré quelques déchets dans la finition, la Seleçao a donc parfaitement négocié ce premier rendez-vous continental. De facto, elle se positionne comme le principal favori à sa propre succession.