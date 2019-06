Le Brésil ne vibre pas pour sa Copa 

"La pauvreté du jeu les inquiète davantage que toutes les news sur Neymar, d’autant que la presse brésilienne sort quelque chose tous les quarts d’heure..." Consultant présent au Brésil pour beIN SPORTS, Patrice Ferri résume ici plutôt bien l’entame de cette 46e Copa America au pays du "futchebol", censé s’enflammer pour une compétition continentale finalement éclipsée par les déboires judiciaires et médicaux de sa star nationale Neymar Jr.

La Seleçao abordait son tournoi à domicile avec l’appétit et l’ambition d’un grandissime favori. Avant que cet objectif ne soit plombé par le forfait de l’attaquant du PSG. Sa blessure prive l’équipe nationale de son maître à jouer. Une absence qui a moins sauté aux yeux des supporters lors du match d’ouverture contre la faible Bolivie (3-0) que lors du triste match nul concédé ensuite face au modeste Venezuela (0-0). Même si les huées ont accompagnés les joueurs de Tite lors de ces deux rencontres.

"Nous devons comprendre les fans" (Tite)

De quoi refroidir sérieusement les coéquipiers d’un Firmino qui, avant le Venezuela, déclarait: "Je pense que c’est pareil, à Liverpool et ici, avec l’équipe du Brésil. Cela ne change pas." L’attaquant des Reds doit aujourd’hui quelque peu regretter la ferveur d’Anfield et la fluidité du jeu qui a permis à l’équipe de Jürgen Klopp de s’adjuger la dernière Ligue des champions.

Déjà déçu, le public brésilien, qui garde en travers de la gorge le terrible 7-1 encaissé face à l’Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde 2014, autre tournoi à domicile achevé sur ce fameux désastre de Belo Horizonte, reste plus que jamais nostalgique du "joga bonito". Tite tente bien de donner le change: "Nous devons comprendre les fans. Ils veulent voir des buts. Si j'étais à leur place, je voudrais la même chose. C'est compréhensible". Le costume de joueur décisif paraît aussi large en sélection qu’il l’est déjà au Barça pour Philippe Coutinho. Et la crainte de voir ce Brésil ne pas être au rendez-vous de la finale le 7 juillet, après une nouvelle élimination prématurée dans un tournoi majeur, est bien réelle (*).

Pour ne rien arranger à ce tableau bien sombre, on n’a rien trouvé de mieux que de pratiquer une politique de prix en matière de billetterie totalement dissuasive. D’où les images du monumental Morumbi, le stade de Sao Paulo, qui pour le match d’ouverture n’a accueilli que 47 000 spectateurs sur les… 65 000 places que compte l’enceinte. L’explication ? Des prix tout à fait prohibitifs pour la population locale avec un tarif de billet moyen à près de 500 réais (environ 115 euros), soit la moitié du salaire minimum brésilien. Et la justification des organisateurs, qui expliquent que le tarif des places VIP (plus de 2 000 réias le billet) fait s’envoler cette moyenne, risque d’avoir du mal à convaincre… Surtout dans un pays frappé par la crise économique, où l’on compte pas moins de treize millions de chômeurs.

-------------------------------------------

(*) La Seleçao reste sur des éliminations en quarts de finale de la Copa America 2015 et dès la phase de poules de l'édition 2016, mais aussi une défaite en quarts de finale à la Coupe du monde 2018.