Le Brésil n’est pas passé loin d’une nouvelle déconvenue, jeudi, lors des quarts de finale de la Copa America.

Si la Seleçao a eu le dernier mot, les troupes de Thiago Silva ont dû en passer par une séance de tirs au but pour venir à bout du Paraguay, l’emportant 4 tirs au but à 3 après un score nul et vierge (0-0).

Derlis Gonzalez a manqué le tir au but décisif avant que Gabriel Jesus ne délivre la Seleçao. Le Brésil affrontera le vainqueur d’Argentine-Venezuela en demi-finale.