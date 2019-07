L'Argentine éliminée, Messi explose contre l'arbitre

"On n’a rien à se reprocher…" Habituellement peu enclin aux coups d’éclat devant la presse, Lionel Messi a cette fois explosé contre un arbitrage qu’il a eu bien du mal à digérer lors de la défaite de l’Argentine face au Brésil (2-0) ,dans la nuit de mardi à mercredi. "Je suis en colère parce qu’on a fait un grand match. Un énorme effort pour que ça se termine comme ça… Ils ont su marquer le premier but. Et ensuite un second alors qu’il y avait un penalty avant. Il y a aussi la poussette sur Otamendi. Ils en ont eu marre des conneries dans cette Copa America et cette fois, ils n’ont pas été voir la VAR une seule fois. C’est incroyable. Il y a deux penalties non sifflés", a-t-il d’abord lâché, dépité, en zone mixte, rapporte le Mundo Deportivo.

Et puisqu’il était lancé pour mettre à mal l’attitude arbitrale contre son équipe, il ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Pour lui, la responsabilité des hommes en noir est clairement engagée et a influé sur ce duel de géants sud-américains qui a tourné en faveur des locaux. "Ça a été comme ça pendant tout le match. A chaque petit contact, il y avait faute pour eux. Des cartons pour nous, pas pour eux… Ce sont des conneries qui te font sortir d’un match. Ce n’est pas une excuse mais c’est pour analyser le match et que la Conmebol fasse quelque chose contre ce type d’arbitrage. (…) Durant cette Coupe, il y a eu des mains à la con, des penalties débiles et là ils ne regardent même pas la vidéo", a enchaîné le Barcelonais.

Et s’il avait fini la dernière Coupe du monde en refusant d’imaginer son avenir, cette fois, il considère l’Albiceleste sur la bonne voie malgré la défaite. "Les gars ont fait un travail énorme, un grand sacrifice, ils ont prouvé qu’ils aiment vraiment la sélection. J’espère que ce sera respecté. C’est un début", a-t-il plaidé comme pour prendre les devants d’éventuelles critiques. Eliminés de la route qui mène à la grande finale, il leur restera à terminer sur une bonne note dans le duel pour la 3e place.