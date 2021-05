A CONMEBOL informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A CONMEBOL analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido.

Les Etats-Unis à la rescousse ?

Comme c’était pressenti il y a quelques jours, la Copa America 2021 n’aura pas lieu en Argentine. Deux semaines avant l’entame du tournoi, la confédération américaine a fait le choix deL’information a été confirmée à travers un communiqué dimanche soir : « La CONMEBOL informe que, compte tenu des circonstances actuelles, elle a décidé de suspendre l'organisation de la Copa America en Argentine. CONMEBOL analyse l'offre d'autres pays qui ont manifesté leur intérêt à accueillir le tournoi continental. Bientôt des nouvelles seront annoncées dans ce sens ».Le pays de l’oncle Sam avait déjà accueilli l’édition du centenaire en 2016 et ce fut une grande réussite avec 16 participants. L’Argentine avait alors disputé la finale, perdant aux tirs au but contre le Chili.Pour rappel, la Colombie était aussi censée accueillir la Copa America mais a choisi finalement de se retirer. Les responsables de la fédération ont même demandé le report de la compétition pour cause du calendrier international et soucis logistiques.