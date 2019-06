Entame réussie pour la Seleçao

La Copa America a débuté dans la nuit de vendredi à samedi au Brésil, et le match d'ouverture mettait comme de coutume le pays hôte en scène. La Seleçao de Tite a donc pu se frotter à la Bolivie au stade de Morumbi, et n'a éprouvé aucune difficulté à triompher (3-0). Avec notamment trois Parisiens alignés en défense, Thiago Silva, Marquinhos et Daniel Alves, les Brésiliens ont néanmoins dû attendre le second acte pour faire la différence au tableau d'affichage.

Philippe Coutinho a d'abord débloqué la situation sur penalty (50e), avant de signer un doublé dans la foulée (53e), laissant le soin à l'attaquant du Grêmio, Everton, de sceller le sort de la partie (85e). Dans la soirée, les deux autres équipes de ce groupe A, le Venezuela et le Pérou, ont pris rendez-vous à l'Arena do Grêmio.