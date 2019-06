En 2020, le Qatar et l'Australie invités

A la veille de l'ouverture dans la nuit de samedi à dimanche, à Sao Paulo, de l'édition 2019 par le Brésil, pays hôte, opposé à la modeste Bolivie, la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) se projette déjà sur la Copa America 2020.

Organisée conjointement par l'Argentine et la Colombie, dès l'année prochaine dans un souci d'harmonisation des calendriers avec l'Euro 2020, afin de faciliter la libération des internationaux sud-américains qui évoluent en Europe, la compétition sera marquée par la présence de deux invités : le Qatar et l'Australie. "Nous avons décidé d'inviter à participer à notre compétition le champion d'Asie en titre, le Qatar, et le champion précédent, l'Australie. Ils vont jouer la Copa America 2020", a ainsi confirmé Alejandro Dominguez, patron de la Conmebol.

Pas une première, puisque le Qatar prend part déjà à la Copa America 2019 en compagnie du Japon, en tant que nations invitées.