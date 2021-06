A l’instar du Brésil, l’Argentine a tenu son rang lors de sa deuxième sortie en Copa America. Les doubles champions du monde ont obtenu leur première victoire vendredi soir en disposant de l’Uruguay (1-0) à l’Estadio Nacional de Brasilia. La différence ne s’est faite que sur un seul but et il fut l’œuvre de Guido Rodriguez. A la 13e minute de jeu, le milieu de terrain du Betis a placé une tête victorieuse sur une passe de Lionel Messi. Cette seule réalisation a donc suffi au bonheur de l’Albiceleste.

Une Celeste discrète

Côté uruguayen, et malgré la présence du duo Cavani-Suarez en attaque, on s’est montré très discret offensivement. La sélection d’Oscar Tabarez n’a d’ailleurs signé aucun tir cadré, alors qu’elle avait le contrôle des débats durant la majeure partie du match. Elle s’incline, mais l’accroc essuyé n’est pas dramatique car elle reste en course pour une qualification en quarts.



Les deux sélections se produisent dès mardi prochain à l’occasion de la 3e journée de la phase des groupes. L’Argentine défiera le Paraguay, tandis que l’Uruguay croisera le fer avec le Chili pour ce qui promet être un passionnant du duel.