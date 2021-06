Malgré un coup franc de Messi, l’Argentine a concédé le nul face au Chili (1-1) en Copa America pour son entrée en lice dans la nuit de lundi à mardi. Lionel Messi a marqué le seul but de l'Albiceleste sur un coup franc avant que le Chili n'égalise grâce à Eduardo Vargas suite à penalty raté d'Arturo Vidal. "Le match était compliqué" , a regretté la star du Barça en conférence de presse. "Nous manquions de calme, d'avoir le contrôle du ballon et de jouer plus vite. Le penalty a changé la donne. Nous voulions commencer à gagner. Maintenant, nous avons l'Uruguay, ce qui va également être difficile. Mais bon, nous devons penser au prochain match".

Le superbe coup franc de Messi

Gonzalez : " Aujourd'hui, j'ai beaucoup raté "



Nicolas Gonzalez a lui aussi étalé ses regrets suite à ses ratés. "Je suis autocritique, aujourd'hui j'ai beaucoup raté. Nous devons être beaucoup plus fins. Je vais être en colère mais heureux pour certains des points positifs que nous avons montrés aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de situations de but. Nous sommes entrés un peu endormis en seconde période, mais plus tard, nous avons pu évoluer".

Copa America : L'Argentine et le Chili se neutralisent