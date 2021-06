Copa America - Messi : "C'est le moment de faire un coup"

🏆 #CopaAmérica 🎙️ Lionel Messi: "Venimos haciendo las cosas bien pero necesitamos una victoria. Siempre es importante empezar con los tres puntos porque te da tranquilidad. Sabemos que es difícil, pero ojalá podamos lograrlo". pic.twitter.com/CsigP2pStS

— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 13, 2021

Le "plus grand rêve" de Messi

On ne compte désormais plus les titres individuels et collectifs que Lionel Messi a remporté tout le long de sa carrière, tellement son armoire à trophées déborde de récompenses glanées depuis ses débuts à la Masia. Mais s'il y'a bien un manque sur son CV, ce sont les titres collectifs avec son équipe nationale, l'Argentine. Hormis un titre olympique en 2008 avec l'Albiceleste, le génie argentin n'a jamais réussi à décrocher un trophée avec son pays, que ça soit en Copa America, où il a échoué à trois reprises en finale (2007, 2015, 2016), ou en Coupe du monde, avec la finale perdu en 2014 face à l'Allemagne (1-0 a.p.)."Même si des jeunes sont arrivés, je crois que l'idée et le style de jeu est assez clair, a-t-il expliqué.Nous savons que ce sera un tournoi spécial, différent, avec tout ce qui se passe dans le monde, mais nous sommes prêts pour la compétition."Malgré le report de la Copa America, qui devait à la base se dérouler en Argentine ainsi qu'en Colombie, les Argentins sont toujours autant motivés pour gagner cette compétition. Et c'est leur capitaine qui en parle le mieux ". J'ai été proche plusieurs fois mais ça ne s'est pas fait. Je vais continuer à essayer de le décrocher tant que je le pourrai, jusqu'à ce que j'y arrive." Enfin, malgré les récents matchs nuls contre la Colombie (2-2) et le Chili (1-1) en qualifications pour le Mondial 2022, celui qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone souhaite glaner les trois points tout de suite face à un adversaire qu'il connait bien, le Chili, vainqueur à deux reprises de la Copa America face à l'Argentine, en 2015 et 2016. "C'est important de commencer avec les trois points, ça donne de la tranquillité pour la suite." Le coup d'envoi de la rencontre est programmé à 23h (heure française) lundi.