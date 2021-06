Copa America : L'Uruguay et le Paraguay filent en quarts de finale

La Copa America arrive doucement vers les matchs couperets. La dernière journée de ce tournoi, pour ce qui concerne la phase de poules, se déroulera lundi soir avec Argentine-Bolivie et Uruguay-Paraguay. En attendant, il y a eu des matchs dans la nuit de jeudi à ce vendredi avec les succès de l'Uruguay sur la pelouse de la Bolivie (0-2) et du Paraguay face au Chili, sur le même score. Du côté du match de la Celeste, le gardien de la Bolivie, Carlos Lampe, a marqué contre son camp (40ème) avant qu'Edinson Cavani ne donne plus d'ampleur au succès (79ème). L'attaquant de Manchester United a inscrit son 52ème but en sélection.

L'Uruguay ou le Chili face au Brésil en quarts

Le Paraguay a surpris le Chili afin d’accéder au prochain tour. Des buts de Braian Samudio (33e) et un penalty de Miguel Almiron (58e) ont été suffisants pour valider le passage vers les quarts de finale alors que le Chili était déjà qualifié. Si la Bolivie est éliminée du tournoi avec ces résultats, le doute perdure encore au sujet de l'adversaire du Brésil en quarts de finale. En effet, l'équipe qui terminera quatrième de la Poule A devra affronter la sélection de Neymar. Derrière l'Argentine, qui domine le groupe A avec 7 unités, figurent le Paraguay (6 points), le Chili (5) et l'Uruguay (4). Pour la Celeste, un succès face au Paraguay lundi serait l'assurance d'une seconde place.