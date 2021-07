Copa America : L'équipe type du tournoi dévoilée

Quatre joueurs de l'Argentine, trois du Brésil

⚽ 🙌 ¡El 11 ideal! Así quedó el equipo conformado por el Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL

⚽ 🙌 O 11 ideal! É assim que ficou a equipe conformada pelo Grupo de Estudo Técnico da CONMEBOL #VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/ao5vQCLUNN



— Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021

L'Argentine a enfin brisé ce qui pouvait ressembler, de loin, à une malédiction.. Un but d'Angel Di Maria dans la nuit de samedi à dimanche sur la pelouse du Maracanã face au Brésil a été suffisant au bonheur de la sélection. De fait, c'est logiquement que l'équipe dirigée par Lionel Scaloni depuis 2018 a su placer quatre éléments dans l'équipe type de la compétition, dévoilée ce mardi par la Conmebol.Ainsi, on retrouve le gardien Emiliano Martinez dans les buts, accompagné du défenseur Cristian Romero, du milieu de terrain Rodrigo De PaulHormis ces quatre joueurs, il est à noter que Marquinhos, Casemiro et Neymar représentent le Brésil dans cette équipe type. S'ajoutent ensuite Isla (Chili), Estupinan (Équateur), Yotun (Pérou) et Diaz (Colombie).Martinez (Argentine) - Isla (Chili), Romero (Argentine), Marquinhos (Brésil), Estupinan (Équateur) - De Paul (Argentine), Casemiro (Brésil), Yotun (Pérou) - Messi (Argentine), Neymar (Brésil), Diaz (Colombie).