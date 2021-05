Copa America : Le tournoi se déroulera au Brésil

Le Brésil, tenant du titre de la compétition



¡Brasil recibirá a la CONMEBOL @CopaAmerica 2021! El mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La CONMEBOL agradece al Presidente @jairbolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol @CBF_Futebol,

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

Il fallait réagir de manière rapide du côté de la la CONMEBOL. En l'espace d'une dizaine de jours, on a assisté à des changements pour la prochaine édition de la Copa America, prévue du 13 juin au 11 juillet. Dans un premier temps, la Colombie s'est vue retirer l'organisation de la compétition par la CONMEBOL en raison de la situation politique dans le pays. Ce lundi, l'Argentine, qui devait initialement également accueillir le tournoi, a eu droit au même sort, mais pour le motif d'une épidémie de covid-19 très forte.Quelques heures plus tard donc, l'officialisation du nouveau lieu de la compétition est tombée. Par le biais d'un communiqué, l'instance a annoncé sa décision d'organiser le tournoi au Brésil.. Les villes hôtes et le programme seront communiqués par la CONMEBOL dans les prochaines heures. Le tournoi le plus ancien du monde fera vibrer le continent !", peut-on lire. Un Brésil qui n'est ni plus ni moins que le tenant du titre de cette Copa America. En juillet 2019, sans Neymar qui était alors blessé, la sélection auriverde avait remporté la neuvième Copa America de son histoire en disposant du Pérou au Maracanã grâce à des réalisations de Everton, Gabriel Jesus et Richarlison (3-1).