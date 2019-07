Blessé à la cheville en match de préparation face au Qatar et contraint de déclarer forfait juste avant le début de la Copa America, Neymar a suivi les exploits de la sélection brésilienne à la télévision ou depuis les tribunes. Si son absence avait de quoi inquiéter le pays, après trois éditions d’affilée sans atteindre le dernier carré et deux Coupes du monde manquées (2014 et 2018), il n’en a finalement rien été. La troupe de Tite s’est parfaitement adaptée sans son maître à jouer, se hissant jusqu’en finale, où elle retrouvera le Pérou ce dimanche (22 heures), au mythique Maracana de Rio de Janeiro.

"Si Neymar était là, ce serait mieux pour nous et cela aiderait beaucoup plus, mais il ne l’est pas et nous devons vaincre son absence, surmonter cette difficulté. Nous avons créé une identité de jeu, mais s'il était ici, ce serait beaucoup mieux". Oui, le numéro 10 du PSG demeure une pièce irremplaçable, comme l'a affirmé Casemiro en conférence de presse d'avant-match. Toutefois, son absence a poussé le Brésil à revoir son plan de jeu. Moins spectaculaire mais diablement efficace dans les deux surfaces... Finalement, un peu moins brésilien. Un choix payant du reste puisque les coéquipiers de Marquinhos n’ont pas encore encaissé le moindre but au cours de la compétition.

Tant et si bien que dimanche soir, le Brésil aura l’occasion de remporter la Copa America tout en maintenant sa cage inviolée, ce qui serait un exploit historique puisqu’en 46 éditions du tournoi continental, seules deux sélections ont été titrées sans aller chercher le ballon dans leurs filets: l’Uruguay (1917 et 1987) et l’Argentine (1921). Le Pérou sait donc à quoi s’en tenir, d’autant plus que sur le papier son adversaire fait figure de grand favori après sa victoire (2-0) en demi-finale contre l’Argentine de Lionel Messi mais également celle face à ces mêmes Incas, déjà balayés en phase de groupes deux semaines plus tôt (5-0).