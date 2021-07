Lionel Messi a encore brillé. Dans une forme resplendissante depuis le début de la Copa America, l'Argentin a permis à sa sélection de valider ce dimanche son billet pour le dernier carré de la compétition. Face à l’Équateur, "La Pulga" a offert une nouvelle prestation de choix avec un but et deux passes décisives à la clef. En demi-finale, l'Albiceleste affrontera la Colombie, vainqueur aux tirs au but de l'Uruguay.



Sur la pelouse du stade olympique Pedro Ludovico de Goiânia, Lionel Messi a d'abord servi Rodrigo De Paul en première période (1-0, 40e), avant de renouveler l'opération en fin de rencontre, cette fois à destination de Lautaro Martinez (2-0, 84e). Et pour se faire plaisir, l'homme de trente-quatre ans a planté le troisième et dernier but de la rencontre dans les arrêts de jeu (3-0, 90e+3).



Depuis le début de cette Copa America version 2021, Messi n'en finit plus de briller. En cinq rencontres, il en est déjà à quatre buts et quatre passes décisives. Il a par ailleurs été élu "homme du match" à quatre reprises.