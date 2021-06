Copa America : La Colombie tombe face au Pérou

Dimanche soir se déroulait la troisième journée du groupe B en Copa America. Largement dominé par le Brésil vendredi (4-0), le Pérou s'est repris de la bonne manière en s'imposant face à la Colombie (1-2) grâce à une réalisation de Sergio Peña (17ème) et un but contre son camp inscrit par Yerry Mina (64ème). La réduction de l'écart à la 53ème minute par l’intermédiaire de Miguel Borja n'aura pas été suffisante pour les joueurs dirigés par Reinaldo Rueda qui perdent encore des points après le nul concédé face au Venezuela, jeudi (0-0). Le Brésil toujours devant

Un Venezuela qui a démontré une grande force de caractère afin d'arracher le match nul contre l’Équateur. Menée au score 2-0 après les buts de Eduar Preciado (39ème) et Gonzalo Plata (71ème), l'équipe de José Peseiro a su trouver les ressources pour ne pas s'incliner dans une rencontre mal embarquée. Dans un premier temps, Edson Castillo a réduit le score (51ème) avant que Ronald Hernandez ne sauve les siens d'un revers (91ème). Au classement de ce groupe B, le Brésil, avec un match en moins par rapport à la Colombie (4 points), mène la danse avec 6 points. Le Venezuela (2 points) et l’Équateur (1) sont en retrait. Mercredi soir, l’Équateur défiera le Pérou (23 heures) alors que le Brésil jouera contre la Colombie (2 heures).