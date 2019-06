Copa America : La Bolivie sans prétention

Capitale : Sucre / La Paz

Surnom : La Verde

Sélectionneur : Eduardo Villegas

Palmarès : Copa America (1963)

Avant-dernière des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 (4 victoires, 2 nuls, 12 défaites), battue trois fois en trois matchs lors de la Copa America 2016, la Bolivie ne surfe pas sur une très bonne dynamique. 63ème nation du classement FIFA, la Verde est même l’équipe la plus mal classée à disputer cette 46ème édition de la Copa America. Pas franchement donc de quoi être optimiste pour une formation qui n’a remporté qu’un seul de ses 16 derniers matchs (!) et un succès sur le Myanmar (3-0).

Historiquement, la Bolivie n’a jamais été une grande nation du continent sud-américain. Son unique fait de gloire remonte à plus de 50 ans, en 1963, lorsque la sélection remporte la Copa America devant le Paraguay et l’Argentine, à une époque où la compétition se déroule encore sous la forme d’un mini-championnat et non d’un tournoi.

Plus d’un demi-siècle plus tard, le palmarès de la Verde n’a pas évolué. Pire, le pays aux 11 millions d’habitants, coincés sur le continent entre le Paraguay, le Chili, le Brésil et le Pérou, ne voit pas le bout du tunnel de cette disette sportive. Ni stars ni jeunes talents émergeants ne permettent à la Bolivie d’entrevoir un avenir meilleur (aucun des 23 appelés n’évolue d’ailleurs en Europe) et ce n’est pas le récent match face à l’Equipe de France (2-0) qui redonnera de l’espoir au public bolivien.

Dans la poule A, la Verde devra batailler avec le Pérou et le Venezuela pour espérer atteindre les quarts de finale, puisque la première place du groupe semble logiquement promise au Brésil, le pays organisateur. Et justement, c’est face à la Seleção, dans le mythique stade Morumbi de São Paulo, que la Bolivie débutera son parcours le 14 juin. Loin d’être un cadeau.

Parmi les 23 joueurs du groupe d’Eduardo Villegas, Marcelo Martins Moreno est de loin celui qui a le plus beau CV. A 31 ans, l’attaquant a beaucoup voyagé et à même joué en Europe, du côté de Wigan, du Werder Brême et enfin un peu plus à l’Est, au Shakhtar Donetsk où il est devenu, en avril 2008, au moment de son transfert en Ukraine, le joueur le plus cher de l’histoire de son pays (6 M€). Mais le meilleur buteur de la sélection (20 buts) a surtout eu du succès avant son départ du Brésil, à Cruzeiro et Gremio précisément. Ayant la double nationalité, l’avant-centre a même brillé avec les équipes de jeunes de la Seleção, en U17 et U20.

C’était avant de partir en Asie, pour découvrir la deuxième division chinoise. Un lucratif exil qui ne l’a pas empêché de rester un élément fiable sous le maillot de la Verde. Après trois amicaux manqués en mars, Moreno a fait son retour surprise contre la France, sans pour autant briller face à Raphaël Varane et consorts. Son expérience sur les pelouses brésiliennes sera néanmoins un motif d’espoir pour son pays, sur une série négative de cinq défaites de rang en Copa America.