Copa America : James Rodriguez en colère après sa non-convocation

"Il faut bien faire comprendre que je n'étais pas mal du tout en ce moment. J'étais prêt à jouer la Copa America, ç'a été une décision du staff technique. Je ne la partage pas, parce que c'est un manque de respect", a dit le milieu offensif d'Everton dans une vidéo publiée sur Instagram. "C'est autre chose de te dire: +Ecoute, je ne compte pas sur toi parce que je ne t'aime pas comme joueur+, là d'accord, si c'est comme ça, je serre les fesses et je m'en vais", a ajouté l'ancien joueur de Porto, Monaco, du Real Madrid et du Bayern Munich.

"Sur mes 80 sélections, j'ai fait combien de mauvais matches? Cinq, dix, maximum. Les 70 autres, j'ai toujours donné satisfaction, alors qu'on ne vienne pas me raconter des conneries", a ajouté le meneur de jeu, dont une des réalisations de son doublé contre l'Uruguay en 8e de finale du Mondial-2014 (2-0) avait été élue plus beau but du tournoi.

"Pas au niveau optimal"

Rodriguez "a été soumis à des examens médicaux qui ont déterminé qu'il n'est pas au niveau optimal (de forme, NDLR), raison pour laquelle il ne pourra pas rejoindre le groupe", avait fait savoir la Fédération colombienne (FCF) fin mai dans un communiqué, avant les matches de qualifications au Mondial-2022 contre le Pérou (3-0) et l'Argentine (2-2).

Les Cafeteros entraînés par Reinaldo Rueda entrent en lice dans la Copa 2021 contre l'Equateur, dimanche soir à Cuiaba.