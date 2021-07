Copa America : Bolsonaro annonce un 5-0 pour le Brésil contre l'Argentine

ors d'une rencontre avec plusieurs dirigeants sud-américains lors du sommet virtuel du Mercosur, Bolsonaro a taquiné son homologue argentin, Alberto Fernandez.



¿DE QUIÉN SERÁ? 🤔

Argentina 🇦🇷 o Brasil 🇧🇷 agregarán su nombre al hermoso trofeo de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆



DE QUEM VAI SER? 🤔



Argentina 🇦🇷 ou Brasil 🇧🇷 colocarão seu nome no belo troféu da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/lP1tvH8aLJ



— Copa América (@CopaAmerica) July 9, 2021

Une finale avec du public

"La seule rivalité (entre le Brésil et l'Argentine) sera samedi au Maracana", a déclaré Bolsonaro, qui a ensuite fait le geste des cinq doigts afin d'annoncer son pronostic, "le Brésil va gagner 5-0", a affirmé le président dans des propos relayés par Olé. Par ailleurs, la préfecture de Rio de Janeiro a officialisé la présence de spectateurs pour cette finale très attendue alors que la compétition se déroulait à huis-clos jusqu'alors. La jauge est fixée à 10% de la capacité du Maracanã, en sachant que l'enceinte compte 78 285 spectateurs. Daniel Scioli, ambassadeur de l'Argentine au Brésil, a déclaré que l'Argentine disposera de 2 200 places. "Au total, il y aura environ 5 500 spectateurs. L'Argentine aura 2 200 sièges, comme le Brésil, et puis il y aura 1 100 de plus pour des questions de protocole", a-t-il expliqué au micro de TyC Sports. L’Argentine attend un titre majeur depuis la Copa America 1993 et Lionel Messi, lui, espère gagner un titre avec son équipe nationale. En face, Neymar est également à la recherche de cet honneur.

qui se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche (2 heures) au Maracanã. Cette opposition entre deux sélections portées d'un côté par Neymar et de l'autre par Lionel Messi sera à ses yeux très déséquilibrée. En effet, l