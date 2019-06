Copa America 2019 : L’Uruguay se doit une revanche

Capitale : Montevideo

Surnom : "La Celeste"

Sélectionneur : Óscar Tabárez

Palmarès : Coupe du Monde : 2 (1930 et 1950)

Copa America : 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 et 2011)





Et si c’était la dernière chance pour Edinson Cavani et Luis Suarez de briller ensemble sous le maillot de la Celeste ? Sacrés lors de la Copa America 2011, les deux indéboulonnables attaquants de la sélection uruguayenne ont déjà 32 ans avant d’aborder cette édition 2019. Certes, la Copa America sera de retour un an plus tard en Argentine et en Colombie mais cela pourrait ressembler, selon la forme de l’un ou de l’autre, à un ultime tango pour deux des meilleurs attaquants de la planète. Revenu à la compétition avec le PSG après la mi-avril, Cavani arrive finalement dans une bonne forme physique après avoir compilé 23 buts et 9 passes décisives en 33 rencontres disputées toutes compétitions confondues.

Suarez a lui terminé avec 25 buts et 13 passes décisives en 49 matchs avec le Barça, bouclant ainsi un exercice loin d’être inoubliable, notamment en raison de son unique réalisation en Ligue des Champions. Óscar Tabárez, âgé tout de même de 72 ans, ne peut que se réjouir de la présence de ses deux stars qui prendront place dans son traditionnel 4-4-2. Pas de grands changements donc pour l’Uruguay avant d’entamer une phase de poules où elle sera favorite de son groupe, trois ans après une triste élimination à ce stade de la compétition. Deux premiers matchs abordables pour se lancer face à l’Equateur et au Japon, avant un vrai test face au Chili. Contrairement à certains voisins, l’autre point fort de la Celeste à part l’attaque est bien sûr sa défense. Devant Fernando Muslera, Diego Godin et José Maria Gimenez composeront la charnière avec les habitués Diego Laxalt et Martin Caceres sur les côtés.



Et comme d’habitude, c’est au milieu de terrain que le bât blesse. Cela avait coûté cher en Russie lors du dernier Mondial avec une animation offensive très décevante. Après une première saison prometteuse avec Arsenal, Lucas Torreira sera en balance pour une place de titulaire dans l’entrejeu face au Turinois Rodrigo Bentancur et à l’Intériste Matias Vecino. Désormais en MLS, Nicolas Lodeiro aurait pris une longueur d’avance sur le côté gauche du milieu par rapport à Giorgian De Arrascaeta tandis que Nahitan Nandez devrait débuter à droite. Si ce milieu de terrain parvient à hausser son niveau de jeu, l’Uruguay pourra légitimement rêver de son 16ème sacre dans la compétition…



Diego Godin s’est-il remis de ses émotions ? Quelques semaines seulement après avoir dit adieu à l’Atlético Madrid, le défenseur central de central de 33 ans s’apprête à disputer sa… 9ème compétition avec l’Uruguay. Face à la Thaïlande, en mars dernier, l’autre « Albatros » avec le Marseillais Yohann Pelé (sic) a honoré sa 126ème sélection, devenant ainsi le recordman en la matière devant Maxi Pereira et Diego Forlan. Il faut dire que le natif de Rosario a débuté en 2005 sa carrière internationale avec un sacre lors de la Copa America 2011. Un titre auquel il avait pris part en tant que remplaçant, l’ancien Parisien Diego Lugano et Sebastian Coates formant à l’époque la défense centrale titulaire. Au Brésil, Godin composera avec José Maria Gimenez, son futur ex-coéquipier chez les Colchoneros, une charnière extrêmement solide. Avant de certainement filer à l’Inter Milan après des courtes vacances bien méritées…



Les adieux émouvants de Godin :





Gardiens : Fernando Muslera (Galatasaray, TUR), Martin Silva (Club Libertad, URU), Martin Campaña (Independiente, ARG)

Défenseurs : Diego Godin (Atlético Madrid, ESP), José Maria Gimenez (Atlético Madrid, ESP), Sebastian Coates (Sporting, POR), Martin Caceres (Juventus, ITA) Giovanni Gonzalez (Peñarol, URU) Diego Laxalt (AC Milan, ITA)

Milieux de terrain : Marcelo Saracchi (RB Leipzig, ALL), Lucas Torreira (Arsenal, ANG), Matias Vecino (Inter, ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus, ITA), Nahitan Nandez (Boca Juniors, ARG), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders, USA), Georgian De Arrascaeta (Flamengo, BRE), Gaston Pereiro (PSV Eindhoven, PBS)

Attaquants : Edinson Cavani (PSSG, FRA), Cristhian Stuani (Girona, ESP), Maximiliano Gomez (Celta Vigo, ESP), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul, MEX), Luis Suarez (FC Barcelone, ESP)

