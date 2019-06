Copa America 2019 : Argentine - Qatar, la der’ de Messi ?

« Nous allons nous qualifier. C’est un match, ça ne dépend que de nous, nous devons gagner. Ce serait fou de ne pas passer ». Lionel Messi est peut-être l’un des seuls à encore y croire. Depuis quelques jours, le pessimisme s’est emparé des médias argentins, résignés par le triste spectacle produit par leur sélection. Cette Copa America au Brésil ne se déroule en effet pas comme prévue pour l’Abiceleste. Lors de leur entrée en lice, Messi et ses coéquipiers ont été puni par une Colombie en pleine bourre. Alors qu’on attendait une réaction, les Argentins ont concédé le nul contre le Paraguay lors de leur deuxième match. Un score qui aurait même pu être plus catastrophique sans un penalty manqué par les Paraguayens en deuxième période.

Au-delà des deux résultats, c’est surtout l’impression laissée par cette Argentine qui est inquiétante. Peu inspirée, sans style et sans âme, l’Albiceleste déçoit alors qu’elle possède une armada redoutable, du moins sur le papier. Pour l’heure, le seul but inscrit par les Argentins l’a été sur penalty (Messi contre le Paraguay). Après deux journées, les voilà donc derniers de leur poule, avec un seul petit point au compteur. Tout se jouera donc lors de l’ultime rencontre, contre le Qatar (dimanche à 21h sur beIN SPORTS 2). Les hommes de Scaloni n’ont plus le choix et devront gagner pour espérer se qualifier (soit en étant deuxième soit en tant que meilleur troisième). Pas une mince à faire face à une équipe qatarie qui étonne depuis le début de la compétition.

132 matchs, 68 buts



En cas de défaite, l’Argentine prendrait déjà la porte. Un coup de tonnerre pour le finaliste de 4 des 5 dernières éditions. Mais cette nouvelle déconvenue pourrait surtout marquer la fin de l’aventure entre l’Albiceleste et Messi. En 2016, après la finale perdue contre le Chili à la Copa America, le capitaine argentin avait déjà évoqué une retraite internationale. L’été dernier, après l’élimination contre la France en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, le numéro 10 avait choisi de faire une pause avec sa sélection. Pas sûr qu’il puisse encaisser une énième désillusion, lui qui a récemment confié ne pas être certain de disputer la Coupe du Monde 2022.

132 matchs, 68 buts et … aucun titre ! C’est le triste constat d’échec que l’on peut faire de la Pulga avec l’Argentine. Alors qu’il a tout gagné en club avec le Barça, son palmarès avec sa sélection A est resté bloqué au néant. Une finale de Coupe du Monde perdue en 2010, trois finales de Copa également perdues en 2007, 2015 et 2016 (où il rate sa tentative dans la séance de tirs au but) : Messi semble maudit avec le maillot rayé blanc et bleu. L'Argentin a encore la possibilité de réécrire l'histoire. Alors qu’il avait écopé d’un carton rouge pour sa première, souhaitons-lui une fin à la hauteur de son talent.