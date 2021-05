Colombie : Rodriguez écarté pour la Copa America

"Une énorme douleur" pour Rodriguez

La prochaine édition de la Copa America (du 13 juin au 11 juillet) sera disputée dans un chaos général. En effet, alors qu'elle devait se tenir initialement en Argentine et en Colombie, la CONMEBOL a retiré la Colombie en tant que co-hôte la semaine dernière, avec à l'esprit les troubles dans le pays. Ce vendredi, la Fédération colombienne a officialisé l'absence de James Rodriguez (29 ans) pour le tournoi. L'instance a précisé dans un communiqué que le joueur d'Everton(de forme physique),pour la compétition ainsi que pour les éliminatoires du Mondial 2022 face au Pérou et l'Argentine (4 et 9 juin).Gêné par une blessure au mollet, l'ancien élément du Real Madrid a connu une fin de saison compliquée avec Everton, dans un exercice lors duquel il n'aura joué que 26 matchs toutes compétitions confondues. Surpris par la décision de la Fédération, Rodriguez a publié un communiqué dans la foulée afin de donner sa version. "J'ai reçu avec surprise le communiqué du staff technique, m'expliquant qu'ils ne comptent pas sur moi et me souhaitant une bonne récupération. Une récupération que j'ai déjà réalisée et durant laquelle j'ai beaucoup souffert", a-t-il assuré, très amer. Puis, il a continué son propos en expliquant quePour la première fois depuis le Mondial 2014, le joueur ne sera pas présent lors d'un tournoi majeur afin de défendre les couleurs de son pays.