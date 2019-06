Cavani délivre la celeste

Suarez qui lance Cavani avant d’aller fêter dignement le but de la victoire, c’est évidemment l’image de ce duel entre l’Uruguay et le Chili. Un duel de haute volée qui a donc basculé grâce à un coup de tête magique de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Sur cette action, Suarez décale Rodriguez qui envoie un centre coupé par « El Matador » pour une réalisation superbe (1-0, 82e). Un vrai but à la Cavani, tout en inspiration.

"Ce fut un bon centre mais il n’arrivait pas très fort, il a dû ajuster sa tête avec la forcé nécessaire. Tout le monde ne peut pas le faire, il n’y a que les spécialistes", a plaidé Oscar Tabarez. L’inamovible sélectionneur a une nouvelle fois rendu hommage à un joueur qui n’arrête jamais de courir et dont l’activité et la mentalité irréprochable a encore payé. Pour le 200e match de la Celeste dans la Copa America, un record, l’équipe de Diego Godin a eu fort à faire et s’en sort plutôt bien avec le but de celui qui a été élu homme du match.

Estes são os confrontos das quartas de final da @CONMEBOL #CopaAmerica que farão o continente vibrar. pic.twitter.com/oa9Hl5qP9c — Copa América (@CopaAmerica) 25 juin 2019

Ce succès permet à la Celeste de terminer en tête du groupe C et donc de retrouver le Pérou en quarts de finale. Ce sera plus compliqué pour le Chili qui retrouvera la Colombie sur sa route pour un nouveau duel très serré avant pourquoi pas des trouvailles dans le dernier carré puisque le calendrier est ainsi fait qu’ils sont reversés dans le bas du tableau et pourraient donc se retrouver un match plus tard…