Brésil: Tite revient sur le retrait du brassard à Neymar

Forcément éclaboussée par l’affaire Neymar à la veille d’accueillir la Copa America, la sélection brésilienne tente de circonscrire "l’incendie". Même la patience de Tite, son entraîneur, après avoir retiré le brassard de capitaine à sa star, paraît éprouvée… Tout en avouant que même l'attaquant parisien "n'est pas irremplaçable" pour la Seleçao, le technicien est revenu sur sa décision de le destituer, suite à l'épisode de la gifle à un supporter rennais à l'issue de la finale de la Coupe de France, au profit de son coéquipier en club et en sélection, Dani Alves.

"Je voudrais que ce soit clair pour vous : oui, j’ai parlé avec Neymar. J’ai tout d’abord parlé avec Dani (Alves) au téléphone et il m’a assuré qu’il était d’accord (pour devenir le capitaine du Brésil). J’ai alors dit à Dani que je voulais leur parler plus tard en privé. Nous l’avons fait d’entraîneur à joueur, avec Neymar et avec Dani."