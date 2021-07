Brésil : Tite, objectif finale

Le Brésil, tenant du titre de la Copa America, veut conserver son trophée. Avant une possible finale contre le vainqueur du match Argentine-Colombie, la sélection dirigée par Tite devra se défaire du Pérou en demi-finale de la compétition, dans la nuit de ce lundi à mardi (1 heure). Un opposant bien connu de la Seleção car elle l'a déjà affronté en phase de poules, s'imposant assez largement grâce à des réalisations d'Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro et Richarlison (4-0). En conférence de presse, Tite a évoqué cette nouvelle opposition, rappelant l'historique entre les deux sélections.

Un Brésil invaincu jusqu'ici dans le tournoi

"Les deux équipes sont habituées à s'affronter en Copa América. Il y a deux ans, nous nous sommes affrontés en finale (succès du Brésil 3-1, ndlr). Nous nous sommes aussi rencontrés en phase de groupes et en phase éliminatoire. C'est différent de prédire un résultat en se basant sur le passé car c'est un match différent, le contexte est différent, les deux équipes ont changé et c'est un match à élimination directe. Notre objectif est d'atteindre la finale et celui du Pérou est le même", a-t-il expliqué. Le Brésil arrive dans une forme étincelante pour la rencontre. En effet, hormis un match nul obtenu lors du dernier match de la phase de poules avec une équipe remaniée - 1-1 contre l’Équateur - le groupe dirigé par Tite a dominé ses opposants avec la manière en inscrivant un total de 11 buts en 4 matches pour n'en encaisser que 2.