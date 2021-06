Brésil - Tite : "Neymar est extraordinaire"

Tenant du titre de la Copa America, le Brésil est entré de bonne manière dans le tournoi pour l'édition 2021. Face au Venezuela, l'équipe dirigée par Tite a confortablement disposé de son opposant grâce à des réalisations de Marquinhos, Neymar et Gabriel Barbosa. De fait, avant d'affronter le Pérou, dans la nuit de jeudi à vendredi (2 heures du matin), le Brésil a su emmagasiner de la confiance. Sur le plan individuel, Neymar a une nouvelle fois brillé, dans la continuité de ses performances lors des matches éliminatoires à la coupe du monde 2022 - deux buts face à l’Équateur et contre le Paraguay.

"Un joueur imprévisible"

Ainsi, en conférence de presse, Tite a valorisé la performance de son joueur. Avec, comme souvent, de nombreux éloges. "Quand Neymar est bien physiquement et bien mentalement, de bonnes choses arrivent. Quand vous avez un joueur avec cette qualité technique qu'il a, vous gagnez quelqu'un qui peut faire des passes décisives du pied gauche ou du pied droit, il devient un joueur imprévisible. Lorsqu'il joue plus haut sur le terrain, c'est mieux pour lui, car les joueurs adverses ont peur de faire faute sur lui à un endroit dangereux du terrain", a analysé Tite. Avant de développer sur son idée de jeu afin d'avoir la meilleure version de Neymar. "Nous structurons donc l'équipe de manière à ce qu'il reçoive moins de ballons, mais qu'il le fasse de manière plus efficace. Je refuse de comparer des joueurs de différentes époques, car les joueurs de ma génération étaient extraordinaires. Neymar est également extraordinaire, et il y a quelque temps, Ronaldo est Romario l'étaient aussi."