Brésil: Gabriel Jesus et Everton titulaires face au Pérou

Deux changements pour le Brésil au moment d'affronter le Pérou ce samedi, à l'occasion de son troisième match de la Copa America. Gabriel Jesus et Everton sont titulaires et remplacent respectivement Richarlison et Neres.

Après un bon premier match et une victoire 3-0 contre la Bolivie, les hommes de Tite sont restés muets lors de leur deuxième sortie, face au Venezuela (0-0).

Ce samedi à 21h, ils vont tenter de reprendre quelques couleurs du côté de l'Arena Corinthians, à Sao Paulo.

Le onze brésilien: Alisson - Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Luis - Arthur, Casemiro, Coutinho - Jesus, Firmino, Everton