Messi, vache sacrée du football ? C'est, en substance, ce qu'a expliqué Lionel Scaloni en conférence de presse. Le coach argentin estime qu'on ne peut pas critiquer La Pulga, gagnant ou perdant. "Qu’il gagne ou pas, il continuera d'être le meilleur footballeur de l'histoire, il n'a pas besoin de gagner un titre pour le démontrer", a tonné le sélectionneur argentin avant la finale contre le Brésil.

Messi n'a pas besoin de gagner

"Évidemment, nous voulons gagner parce que nous n'avons pas fait tout cet effort pour finir bredouille. Mais, encore une fois, que Leo gagne ou pas, il a déjà démontré qu'il est le meilleur de l'histoire, et même les adversaires le reconnaissent", a ajouté Scaloni. Messi est concentré sur sa mission en sélection argentine et sur son duel en finale de la Copa America face à Neymar. Mais son futur en club demande également réflexion. L'attaquant de 34 ans est arrivé en fin de son contrat à Barcelone et n'a pas encore pris de décision quant à son avenir, lui qui perd actuellement 100 000 euros par jour.