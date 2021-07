Lionel Messi a composté la place de l'Argentine en demi-finale de la Copa America avec une performance sensationnelle, s'offrant deux passes décisives et un but lors de la victoire 3-0 de l'Albiceleste contre l'Équateur. La légende de Barcelone a été dans une forme fantastique tout au long du tournoi de cet été au Brésil et le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a déclaré qu'il était le meilleur joueur de tous les temps, encore meilleur que l'éternel Diego Maradona.

Messi meilleur que Maradona ?