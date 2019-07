Argentine: Paredes se paye Sampaoli

Comptant parmi les joueurs retenus dans l’équipe-type de la Copa America mouture 2019 – une édition que l’Argentine a terminée sur le podium après sa défaite en demie contre le Brésil – Leandro Paredes a été invité à faire le bilan dans les colonnes du quotidien sportif Olé.

L’occasion pour le joueur du PSG de régler ses comptes avec le précédent sélectionneur de l’Albiceleste, Jorge Sampaoli. "L'entraîneur précédent n'a pas expliqué ce qu'il voulait vraiment. On ne savait jamais ce qu'il voulait. Sampaoli était très changeant, il n’était pas clair. Parfois il te disait de faire quelque chose et quand tu le faisais, il te demandait pourquoi tu l’avais fait. Je ne savais pas vraiment ce qu’il voulait."

En revanche Paredes apprécie manifestement de travailler sous les ordres de Lionel Scaloni, nommé aux commandes de l’Argentine après le Mondial 2018 en Russie. "Il s’est montré ferme et a grandi avec nous. C’était un technicien inexpérimenté, nous le savions, mais il a très bien fait, il aura sûrement beaucoup à améliorer comme nous. Il avait un groupe très bon avec des bonnes personnes et des bons joueurs, et il a su diriger le groupe. Je pense que c'est direct, il dit les choses comme elles sont, comme il pense, il sait ce qu’il veut et ce qu’il veut. Ce que le staff technique transmet est très bon."