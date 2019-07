Argentine: Messi se verrait bien poursuivre avec ce groupe 

L'élimination de l'Argentine en demi-finale de la Copa America, face au Brésil (2-0), n'a manifestement pas stoppé la volonté de Leo Messi de poursuivre l'aventure en sélection comme cela a pu être le cas par le passé. "Je pense que c'est le début de quelque chose de nouveau, de sympa. Beaucoup de jeunes sont arrivés et ils ont démontré qu'ils aiment la sélection. Il y a un futur, une base, il faut les laisser continuer, leur laisser du temps. Il faut les laisser grandir parce qu'ils peuvent y arriver. Et moi, si je dois les aider d'une quelconque manière, je vais le faire. Je me suis bien senti avec ce groupe", a expliqué Messi devant la presse, rapporte le Mundo Deportivo. Cette fois, l'Argentine n'a donc pas à craindre d'imaginer l'avenir sans son maître à jouer.