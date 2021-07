Argentine : Messi prévoit une finale difficile face au Brésil et Neymar

🏆 #CopaAmérica

"Ce que je veux le plus, c'est gagner quelque chose avec l'équipe nationale"

On savait que ça allait être difficile. On a eu un match nul et les tirs au but sont une loterie, mais on était très confiants", a-t-il indiqué à propos de la demi-finale face à la Colombie, avant d'affirmer son désir : " Ce que je veux le plus, c'est gagner quelque chose avec l'équipe nationale. Le Brésil avec Neymar, cela va être très dur. On connaît son potentiel, ce que Ney fait individuellement... Je sais qu'il voulait que je sois en finale parce que c'est un ami."

Face à la Colombie, l'Argentine a dû patienter afin d'obtenir son billet pour la finale de Copa America, en s'imposant après une séance de tirs au but (1-1, 3 t.a.b. à 2).. Pour Lionel Messi, cette rencontre devrait avoir une saveur bien particulière. En effet, le sextuple Ballon d'Or (34 ans) affiche un niveau étincelant depuis le début de ce tournoi, avec 4 buts et 5 passes décisive en 6 matchs disputés.Meilleur buteur et passeur de cette Copa America 2021, le natif de Rosario cherchera à gagner son premier titre majeur avec l'Argentine, après 4 finales de grands tournois perdues (Coupe du monde 2014, Copa America 2007, 2015 et 2016). Au terme de la rencontre face à la Colombie, il a salué l'état d'esprit du groupe, au micro de TyC Sport. "Messi et Neymar, anciens coéquipiers sous le maillot du FC Barcelone, n’ont jamais remporté de titre majeur avec leur sélection nationale.