Argentine: Messi prend trois mois de suspension

Lionel Messi ne retrouvera pas la sélection argentine avant novembre. Vendredi, la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a décidé d'infliger trois mois de suspension à "La Pulga", qui avait vivement critiqué l'instance lors de la dernière Copa America organisée et remportée par le Brésil. Le meneur du Barça et de l'Albiceleste (exclu lors de la petite finale remportée contre le Chili) avait notamment parlé de "corruption". Concrètement, Messi va manquer les trois matches amicaux contre le Chili, le Mexique et l'Allemagne, ainsi que le premier match des éliminatoires du Mondial 2022 (celui-ci à cause de son récent carton rouge) qui démarrent en mars 2020.