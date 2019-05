Agüero répond aux critiques sur Messi

Comment le meilleur joueur de la planète foot, vainqueur de 4 Ligue des champions, 6 Coupe du Roi, 10 Liga et 5 Ballon d'Or peut-il posséder un palmarès toujours vierge en Argentine ? Lionel Messi, le joueur en question, est une légende à Barcelone mais pas vraiment un prophète en son pays.

Souvent critiqué pour des prestations et un investissement jugés insuffisants, le génial numéro 10 a été défendu par son partenaire en sélection Sergio Agüero jeudi. "Nous savons tous l'envie qu'a Leo quand il rejoint la sélection. Le bonheur qu'il transmet est quelque chose de fondamental pour nous car nous savons très bien à quel point il aime la sélection. Et je crois que les gens devraient s'en rendre compte", a affirmé le buteur de Manchester City en conférence de presse.

"C'est un grand"

Régulièrement marqué lorsqu'il ne va pas au bout d'une compétition, Messi a affiché son spleen en cette fin de saison après les revers en demi-finale de la Ligue des champions et en finale de la Coupe du Roi avec le Barça. "Personne n'aime perdre et il a été déçu par les défaites, reprend Agüero, mais c'est un grand, il a de l'expérience, il sait que le football est ainsi: joie et tristesse."

Et l'idée, à deux semaines du coup d'envoi de la Copa América 2019, est justement de retrouver un peu de joie avec l'Argentine. Car Lionel Messi a tout de même atteint quatre finales en sélection: trois Copa (2007, 2015, 2016) et un Mondial (2014). Mais il les a toutes perdues. "Personne n'aime être deuxième, pense également Agüero. Nous en avons l'expérience. Nous allons faire de notre mieux et essayer de ne pas terminer deuxième." L'Argentine démarre son tournoi le dimanche 16 juin contre la Colombie, dans le groupe B, avant des duels prévus avec le Paraguay (20 juin) et le Qatar (23 juin).