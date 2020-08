Willian, futur prince d'Arsenal ?

A moindre frais, Arsenal retrouve de l'ambition. Pour permettre à Mikel Arteta de ramener le club londonien vers les sommets, Willian a été recruté gratuitement en provenance de Chelsea. Si l'investissement réalisé sur son salaire est important, il pourrait être rapidement rentabilisé par les performances du Brésilien. Dès ce samedi à partir de 17h30 sur beIN SPORTS 1, l'ailier est attendu dans le Community Shield face à Liverpool. A la clé, il y a un premier titre pour lui avec Arsenal, un deuxième pour Arteta depuis son arrivée au poste d'entraîneur durant l'hiver. La preuve que le club londonien est peut-être proche de renouer avec son glorieux passé.

Willian un joueur qui peut faire la différence sur le terrain...



Pour y arriver, le joueur de 32 ans sera très attendu. Il va récupérer les clés du jeu des Gunners. Polyvalent et décisif, il a tout pour permettre à Arsenal de retrouver sa place. Dans le jeu, sa capacité à créer des occasions va rendre beaucoup de services à un collectif en panne dans ce domaine là. Capable de casser les lignes défensives adverses et d'alimenter correctement les attaquants en ballon, l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk est l'élément qui manquait au secteur offensif des Gunners. Il va succéder à un Mesut Özil décevant pour mettre Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pépé dans les meilleures dispositions.



Avec Willian, l'ambiance va changer dans le vestiaire d'Arsenal



Si les attaquants d'Arsenal répondent enfin présent, et à condition que la défense se renforce d'ici la reprise, le huitième du dernier championnat d'Angleterre peut espérer jouer les trouble-fêtes. Pour tirer tout le monde vers le haut, l'expérience de Willian sera un atout non-négligeable. Double champion d'Angleterre et meilleur joueur de la Premier League 2015-2016, le natif de Ribeirao Pires connait la recette du succès et il a la volonté de l'exploiter. « Malgré ses accomplissements, il n'est pas encore satisfait de ce qu'il a fait dans sa carrière et il va en profiter pour apporter des qualités très spéciales à l'équipe », a expliqué Mikel Arteta à Metro ce vendredi.

Le manager d'Arsenal compte en profiter pour réaliser des miracles dans le nord de Londres. Ensemble, le Brésilien et l'Espagnol auraient évoqué un objectif assez fou : la victoire en Ligue des Champions. « Quand j'ai parlé avec le coach, il m'a dit qu'il voulait me signer pour trois ans. D'abord pour se qualifier en Ligue des Champions puis pour la remporter avant mon départ. C'est ce que je voulais entendre. Pendant mes sept saisons à Chelsea, j'ai tout gagné sauf la C1. Je compte sur ce transfert pour me permettre d'y arriver », a avoué Willian au Sun. Une déclaration qui prouve que l'ambition est bien de retour à l'Emirates Stadium.