La Rochelle a fait fi de la brume et du froid pour dominer Bath. Privés du match aller en terre anglaise, les Maritimes ont fait mieux que déployer leur jeu face à une équipe toujours en quête d’un succès sur la scène européenne cette saison. Les joueurs de Bath ont voulu mettre du rythme d’entrée mais ils n’ont su que pousser à la faute ceux de Ronan O’Gara. Au bout de cinq minutes, Ben Spencer a eu l’opportunité d’ouvrir le score sur pénalité mais le demi de mêlée de la formation anglaise a manqué le coche à 41 mètres sur la droite des perches. Dès lors, La Rochelle a mis la main sur le match. En effet, Pierre Popelin n’a pas tremblé pour débloquer le compteur des Charentais à la fin des dix premières minutes avant de récidiver cinq minutes plus tard. A force de buter sur la défense de La Rochelle, Bath a rendu le ballon et Jonathan Danty a su en profiter. Après avoir échappé d’un rien à une interception Raymond Rhule a pu lancer l’ancien Parisien qui, faisant parler sa pointe de vitesse, est allé aplatir le premier essai de la rencontre. Ce n’était que le début pour une équipe rochelaise sure de ses forces. A force d’harceler la défense de Bath, les Maritimes ont fait reculer leurs adversaires jusqu’à leur ligne d’en-but. Rémi Picquette a alors su ramasser la balle pour forcer une dernière fois le passage et aplatir d’un rien. L’arbitrage vidéo a permis de confirmer la réussite du deuxième-ligne rochelais, qui a alors donné 20 points d’avance à son équipe.

La Rochelle longtemps irrésistible



Un écart qui aurait pu être un peu plus sévère si Grégory Alldritt n’avait pas vu la vidéo lui refuser un essai cinq minutes après la réalisation de Rémi Picquette. En effet, après avoir mis en échec quatre défenseurs anglais, le troisième-ligne international n’a pas été en capacité d’aplatir le ballon. En toute fin de premier acte, Bath a retrouvé des couleurs mais toutes leurs initiatives ont été vouées à l’échec. Dès le retour sur la pelouse de Marcel-Deflandre, le troisième-ligne Tom Ellis a laissé Bath à quatorze à la suite d’une charge à l’épaule sur Paul Boudehent. Une supériorité numérique dont les Rochelais ont tiré parti en seulement deux minutes. Après un premier ballon porté stoppé sur la ligne, la deuxième tentative a permis à Rémi Picquette de récupérer la balle et foncer vers l’en-but adverse. Malgré trois défenseurs, le deuxième-ligne du Stade Rochelais n’a pu être stoppé et a marqué le troisième essai de sa formation. Les deux équipes ont alors commencé à faire entrer du sang frais mais sans que la physionomie du match change. En effet, à l’entame de la dernière demi-heure, Dillyn Leyds a assuré une victoire à cinq points pour les Maritimes. Alors que Raymond Rhule a perforé la défense anglaise, le jeu est renversé par Pierre Popelin qui a alors allongé sa passe vers son ailier qui est allé conclure en coin et marquer l’essai du bonus offensif. A l’origine du quatrième essai, Raymond Rhule est allé marquer le cinquième.

Bath a profité du trou d’air rochelais



Après un jeu au pied de Pierre Popelin puis un autre de Brice Dulin pour lui-même, l’ailier rochelais a été servi sur un plateau pour aplatir. C’est alors que les joueurs de Ronan O’Gara ont baissé de pied et laisser Bath reprendre l’initiative. Après un contre sur un dégagement de Jules Le Bail, Johannes Jonker a récupéré le ballon pour débloquer le compteur de sa formation à l’heure de jeu. Trois minutes plus tard, après une touche perdue, les Charentais ont vu Bath partir en contre et Joseph Simpson est allé conclure après une accélération de Jacques du Toit. Le trou noir rochelais s’est poursuivi dans la foulée avec Ruaridh McConnochie qui a inscrit le troisième essai de son équipe en l’espace de six minutes. L’ailier est allé conclure une action tout en vitesse initiée par un nouveau ballon perdu par les Rochelais. Ces derniers ont alors su reprendre leurs esprits et retrouver le fil du match pour éviter un invraisemblable retournement de situation. Un match que Jules Le Bail n’a pas pu terminer, touché sur un plaquage sec de Mike Williams à cinq minutes du terme de la rencontre. Bath a également terminé la rencontre à un élément de moins, Johannes Jonker écopant d’un carton jaune venant sanctionner l’indiscipline de son équipe en mêlée. Les Anglais ont poussé dans les derniers instants pour tenter d’arracher un bonus offensif mais sans succès. Avec cette victoire bonifiée (39-21), La Rochelle remonte à la deuxième place de la Poule A, à trois points du Racing 92, mais devra attendre pour valider son billet pour les huitièmes de finale.



CHAMPIONS CUP - POULE A / 3EME JOURNEE

Samedi 15 janvier 2022

Ospreys - Racing 92 : 10-25

La Rochelle - Bath : 39-21

Exeter Chiefs - Glasgow Warriors : 52-17



Dimanche 16 janvier 2022

14h00 : Leinster - Montpellier

16h15 : Northampton Saints - Ulster

18h30 : Clermont - Sale Sharks