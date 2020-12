Très ambitieux cette saison en Champions Cup, le Stade Toulousain n'a pas manqué ses débuts dans cette édition 2020-21 particulière, avec quatre matchs de poules au programme contre seulement deux adversaires. Les Haut-Garonnais sont allés s'imposer 29-22 sur le terrain de l'Ulster, qui a remporté ses huit premiers matchs de Pro 14 cette saison. Ils ont pourtant totalement manqué leur début de match, se retrouvant menés 12-0 après 17 minutes, après deux essais signés Rob Herring à la 5eme minute après une touche, et de Ian Madigan à la 17eme, bien servi côté droit par Faddes.

Heureusement, le Stade Toulousain peut toujours compter sur Cheslin Kolbe. Le champion du monde sud-africain a inscrit son premier essai de la partie à la 20eme minute, en récupérant son propre coup de pied par-dessus. Thomas Ramos a transformé, l'Ulster ne menait plus que 12-7, et le score est resté le même pendant quasiment vingt minutes, le temps qu'Antoine Dupont ne réussisse un magnifique numéro en allant marquer un essai après une course de 30 mètres. Si bien qu'à la mi-temps, Toulouse menait 14-12.

Après une très belle partie des 2 équipes, les Stadistes entament cette Champions Cup 20-21 de la meilleure des manières avec une 1ère victoire bonifiée ! #ULSST

— Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 11, 2020

Toulouse tient à 14 contre 15

Au retour des vestiaires, les Irlandais sont repassés devant grâce à une pénalité de John Cooney (15-14), mais Toulouse a rapidement repris les commandes grâce à Rory Arnold (53eme), après une touche et un ballon porté (15-21). Mais le match s'est emballé et l'Ulster a inscrit un nouvel essai dans la foulée, par Rob Herring (61eme) sur un groupé pénétrant (22-21). Et le mot de la fin est finalement revenu à Cheslin Kolbe, qui a signé son deuxième essai de la soirée en mystifiant Stockdale avant d'aller aplatir. Ramos a une nouvelle fois transformé (22-26) et aucun point n'a été inscrit dans le dernier quart d'heure, même si Toulouse a fini à 14 après le carton jaune reçu par Maxime Médard, qui a volontairement empêché le ballon de sortir. Toulouse entame donc sa campagne européenne par une victoire à cinq points, avant de recevoir Exeter, le tenant du titre, la semaine prochaine.