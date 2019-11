Toulouse prend les commandes de sa poule mais, face à une pluie intense, la manière était absente. Ce match entre les deux équipes victorieuses le week-end dernier lors de la 1ere journée a commencé fort pour les Irlandais. Sous la pluie, Thomas Farrell a lancé le Connacht après à peine plus de dix minutes de jeu. En conclusion d’une percée, le trois-quarts centre de la province irlandaise a piégé Battle et Elstadt d’une feinte de passe pour aplatir tranquillement le premier essai de la rencontre. Mais cet avantage au score n’aura tenu que... deux minutes. Dans la foulée, bien décalé par Jerome Kaino, Thomas Ramos a creusé une tranchée dans la défense du Connacht pour ensuite trouver Sébastien Bézy qui, malgré un retour in extremis, a remis le Stade Toulousain dans le match. Cette première période n’a pas cessé de s’animer car, après une pénalité de Thomas Ramos, les Irlandais ont repris les commandes au tableau d’affichage



Toulouse relancé par une supériorité numérique



Sur une accélération de Colby Fainga’a, la défense toulousaine se laisse piéger et le troisième-ligne du Connacht a eu le champ libre pour décaler Caolin Blade sur l’extérieur pour marquer le deuxième essai irlandais dans cette rencontre. La demi-heure de jeu a été le moment de deux tournants du match, le carton jaune pour Colby Fainga’a, auteur d’un plaquage cathédrale sur Romain Ntamack et la sortie pour protocole commotion du demi d’ouverture toulousain, qui n’a pas retrouvé la pelouse avant le début de la deuxième période. En supériorité numérique, les joueurs d’Ugo Mola ont su faire plier puis rompre la défense du Connacht à cinq minutes de la pause. Sur une nouvelle échappée d’un Jerome Kaino en jambes, Sébastien Bézy se présente en relais pour trouver en première intention sur l’extérieur Yoann Huget qui n’a pas laissé passer l’occasion en bout de ligne. En coin, la transformation de Thomas Ramos ne passe pas. Le début du deuxième acte s’est révélé moins intense que le premier. Le Connacht a profité d’un drop bien senti de Conor Fitzgerald pour reprendre la main au score avant que le rythme ne retombe au gré du coaching de la part des deux équipes.

Et l'essai de Yoann Huget, qui permet au Stade Toulousain de repasser en tête 🔥

Toulouse mène 15-14 à la mi-temps #ChampionsCup #STCONN



Pour suivre le match en direct : https://t.co/7vgLmYXHjA pic.twitter.com/P7VBgKCMYl



— France tv sport (@francetvsport) November 23, 2019





Toulouse arrache le bonus offensif à la dernière seconde



Inexistants face à la pression mise par l’équipe irlandaise, les Toulousains ont mis 20 minutes à revenir dans le match. Après une pénalité manquée par Conor Fitzgerald, Thomas Ramos n’a pas laissé passer l’occasion pour redonner l’avantage au Stade Toulousain avant qu’un coup de folie ne soit pas récompensé. Sur une pénalité jouée rapidement peu après l’heure de jeu, Romain Ntamack surprend la défense du Connacht d’une passe au pied transversale vers Yoann Huget mais l’arbitre a refusé que cette pénalité soit jouée ainsi. Cela n’a pas refroidi les joueurs de la Ville Rose car, sur la touche et après plusieurs temps de jeu, Jerome Kaino a aplati en force le troisième essai toulousain à un quart d’heure de la fin du match. Face aux conditions de jeu rendues toujours plus difficiles par la pluie, les Toulousains se sont mis en chasse du bonus offensif. C’est Pita Akhi, au-delà de la sirène qui, en sortie de mêlée et après une percée de Yoann Huget, est allé inscrire ce si précieux quatrième essai. Avec ce succès sans la manière (32-17), le Stade Toulousain prend seul les commandes de la Poule 5 avec cinq points d’avance sur sa victime du jour, qui pourrait être dépassée par Montpellier ou Gloucester à l’issue de leur duel programmé ce dimanche.

Le voilà l'essai du bonus pour Toulouse 🔥🔥

Pita Ahki inscrit le 4e essai pour le Stade Toulousain, et le club français s'impose 32-17 face à l'équipe irlandaise du Connacht #ChampionsCup #STCONN pic.twitter.com/ZnfgosyARv



— France tv sport (@francetvsport) November 23, 2019







CHAMPIONS CUP / POULE 5

2eme journée

Samedi 23 novembre 2019

Toulouse - Connacht : 32-17



Dimanche 24 novembre 2019

16h15 : Montpellier - Gloucester



Classement de la Poule 5

1- Toulouse 9 points

2- Connacht 4

3- Montpellier 1

4- Gloucester 1