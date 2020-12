La marche était bien trop haute pour Montpellier. Alors que les clubs français, dont Clermont et Toulon, ont bien démarré leur parcours en Champions Cup, le MHR est venu ternir le bilan tricolore du week-end sans grande surprise face au quadruple champion d’Europe, le Leinster. Les Irlandais n’ont mis que cinq minutes à mettre la main sur le match. Sur un décalage initié par Luke McGrath, le ballon est arrivé sur Josh van der Flier. Le troisième-ligne a alors visé le coin pour aplatir le premier essai de la rencontre. Après un échange de coups de pied entre Ross Byrne et Benoît Paillaugue, qui disputait ce samedi son 250eme match sous le maillot des Cistes, Ciaran Frawley a fêté sa première à l’échelon continental peu avant la demi-heure de jeu. Ayant mis les mains sur le ballon, le Leinster a insisté face à une défense montpelliéraine vaillante mais qui a fini par céder. Sur un démarrage de Caelan Doris, le centre irlandais a aplati son premier essai en Champions Cup.

Le Leinster n’a pas traîné à assurer le bonus offensif

Après une deuxième pénalité signée Benoît Paillaugue, les Irlandais ont fait un pas de plus en direction du point de bonus offensif avant même la fin de la première mi-temps. Après un arrachage signée Josh van der Flier, ce dernier a attaqué la défense héraultaise et tente le coup au pied. Grâce à un rebond favorable, Dave Kearney a pu tranquillement aplatir le troisième essai de son équipe et lui offrir une avance de quatorze longueurs à la mi-temps. Remobilisés par Xavier Garbajosa, les joueurs du MHR ont haussé le ton d’entrée de deuxième acte, mettant la pression et poussant à la faute la défense du Leinster, permettant à Benoît Paillaugue de réduire l’écart. Avec un large turnover, le match a perdu du rythme mais les Irlandais n’ont pas oublié l’objectif du bonus offensif. Ce quatrième essai, il est venu à l’orée des dix dernières minutes. A la suite d’une pénalité, le Leinster est allé chercher la touche à cinq mètres de la ligne.

Montpellier a pu sauver l’honneur

Après un alignement gagnant, le ballon porté a fait reculer la défense montpelliéraine et permis à Dan Leavy d’assurer une victoire à cinq points à l’extérieur, cruciale dans la course aux quarts de finale. Avec l’énergie du désespoir, les Cistes ont tout donné pour sauver l’honneur. Bismarck du Plessis a cru y être parvenu à sept minutes du terme de la rencontre mais l’arbitrage vidéo a confirmé qu’un défenseur irlandais s’était glissé entre le sol et le ballon. Ce n’était finalement que partie remise car, à deux minutes de la sirène, Gabriel Ngandebe a matérialisé les efforts du MHR, profitant d’une percée du jeune Paul Vallée et d’un relais de Vincent Rattez. Un essai qui n’évite pas la défaite du MHR (14-33) qui a déjà handicapé ses chances de qualification pour la suite de la Champions Cup. Le Leinster, avec cette victoire bonifiée hors de ses bases, se met déjà en bonne position avec trois matchs encore à jouer.



CHAMPIONS CUP - POULE A / 1ERE JOURNEE

Vendredi 11 décembre 2020

Northampton Saints - Bordeaux-Bègles : 12-16



Samedi 12 décembre 2020

Toulon - Sale Sharks : 26-14

Bath - Scarlets : 19-23

Montpellier - Leinster : 14-35

Dragons - Wasps : 8-24

21h00 : Edimbourg - La Rochelle



Les quatre premiers à l’issue des quatre journées seront qualifiés pour les quarts de finale, disputés sous forme de matchs aller-retour. Les équipes classées de la 5eme à la 8eme place seront reversées en huitièmes de finale de la Challenge Cup.