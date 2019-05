Et le Stade Toulousain est content ! Le club de la Ville Rose reste co-détenteur du record de victoires en Coupe d'Europe à égalité avec le Leinster auquel les Saracens ont enlevé samedi, à St James' Park, leur couronne de tenants du titre (10-20). Face à une province irlandaise qui visait un 5e sacre (après les titres de 2009, 2011, 2012 et 2018) – soit une de plus que leurs victimes toulousaines en demi-finales - et n'avait jamais perdu une finale dans la compétition, à l'image de son ouvreur vedette et capitaine Jonathan Sexton, les Anglais, forts de leur permanence à ce niveau de compétition avec une 4e finale en 6 ans, imposent leur domination pour décrocher sans contestation possible leur 3e couronne en 4 ans. Respect.

Il fallait une très grande équipe pour survivre l’entame étouffante des Irlandais capables d’infliger un 10-0 au terme de la première demi-heure, après la pénalité d’entrée de Sexton (3-0, 4e) et l’essai en force du pilier Tadhg Furlong (10-0, 34e). Le duel au sommet entre les deux meilleurs ouvreurs du monde impose alors à Owen Farrell de réagir et, malgré l’infériorité numérique consécutive au carton jaune de Maro Itoje pour hors-jeux, le n°10 du XV de la Rose ne rate pas la cible à son tour (10-3, 39e). Mieux, Sean Maitland concrétise juste avant la pause le retour en jeu d’Itoje et surtout le renversement de tendance, synonyme d’égalité parfaite (10-10, 40e+5).

"Cette nuit va être fantastique" (Liam Williams)

Des « Sarries » encore arc-boutés sur leur ligne d’en-but à la reprise pour résister à un pilonnage à près de vingt temps de jeu grâce au grattage décisif de… l’ailier Liam Williams (48e) ! Itoje aussi meurt à son tour sur la base des poteaux, mais si M. Garcès refuse d’accorder l’essai, après arbitrage vidéo, il inflige un carton jaune pour hors-jeu à Scott Fardy. Et les Saracens de passer devant pour la première fois grâce à Farrell (10-13, 59e). La sanction est immédiate ou presque avec derrière la mêlée dominatrice des Anglais le départ du surpuissant n°8 Billy Vunipola, qui va planter de manière cette fois incontestable le deuxième essai de son équipe sous les perches (10-20, 68e). Le Leinster, sans solution, ne s’en remettra pas. Et ce sont les joueurs de Mark McCall qui remontent sur le toit de l’Europe.

"On a travaillé très dur parce qu‘on savait que c’était ce qu’il fallait faire pour battre le Leinster, savourait Liam Williams au micro de beIN SPORTS. On n’a pas donné tout notre potentiel en première période. Mais on ne s’est pas affolé et on est revenu en seconde période avec d’autres intentions. On mérite de gagner. On veut remercier tous nos fans et je suis sûr que cette nuit va être fantastique."