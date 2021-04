Les Franciliens affronteront la semaine prochaine le vainqueur de l'autre huitième de finale entre Bordeaux-Bègles et les Bristol Bears. Ils rejoignent trois autres formations de Top 14, Clermont, Toulouse et La Rochelle, également qualifiés pour les quarts. Sept essais de Camille Chat (28e), Maxime Machenaud (34e), Jordan Joseph (63e), Guram Gogichashvili (67e), Teddy Thomas (70e, 76e) et François Trinh-Duc (80e) ont permis au Racing 92 de faire la différence dans leur Arena de La Défense, où ils n'ont perdu qu'à une reprise lors de leur quatorze derniers matches en Champions Cup (22-21 face à Toulouse, en quart lors de la saison 2018-2019). Le principal point noir vient des blessures du centre et capitaine Henry Chavancy, sorti au bout de 27 minutes de jeu et visiblement lourdement touché à une épaule, puis celle de Dominic Bird, sorti sur civière (62e).

Mais, face au troisième ligne Hamish Watson, meilleur joueur du Tournoi 2021, à l'ailier Duhan van der Merwe, meilleur marqueur d'essais du ce même Tournoi 2021, et sept autres joueurs présents dans les 23 écossais qui ont douché les Bleus (27-23) il y a huit jours lors du match en retard du Tournoi des six nations 2021, les hommes de Laurent Travers ont fait le travail, se montrant efficaces à défaut de véritablement briller. Après deux revers de rang en championnat, face à Toulon (25-21) et Bayonne (23-13), le Racing avait de toute façon besoin de se rassurer. Portés par leurs avants, les Racingmen, privés de leur ouvreur écossais Finn Russell suspendu, ont assuré. Et profité de l'indiscipline écossaise (11 pénalités concédées, 5 ballons perdus en touche) pour se défaire d'une équipe d'Edimbourg qui ne les a fait douter que quelques minutes. Le temps d'un essai, finalement refusé à James Johnstone pour un en-avant (2e). Puis la machine Racing s'est mise en route. Inarrêtable et implaquable.