Les Maritimes auront fort à faire face au Leinster, quadruple champion d'Europe et qui n'aura qu'un objectif au stade Vélodrome: égaler les cinq sacres continentaux du Stade toulousain, que les Irlandais ont écrasé samedi à Dublin (40-17) dans l'autre demi-finale. Mais d'ici là, retour au Top 14, avec la réception du Stade français pour La Rochelle samedi prochain et le déplacement à Montpellier pour le Racing 92. La rencontre, décousue, voire brouillonne, hachée par de nombreuses fautes (près de 31 pénalités en tout!) et des temps morts, n'a pas été du niveau de la demi-finale de la veille à l'Aviva Stadium.

Les deux équipes, toutes deux en quête d'une première étoile européenne sur leur maillot, n'ont pas le même pedigree: si le club francilien est un habitué, trois fois finaliste (2016, 2018, 2020), les Maritimes ne vivent que leur deuxième campagne en Champions Cup. L'an dernier, le club à la Caravelle, finaliste du Challenge européen en 2019, s'était hissé en finale de la Coupe d'Europe, perdue face au Stade toulousain, avant d'échouer à nouveau face aux Rouge et Noir en finale du Top 14.

Le 28 mai à Marseille, les Rochelais auront donc une nouvelle occasion de concrétiser leur impressionnante dynamique depuis quelques saisons, car comme le disait encore cette semaine leur troisième ligne néo-zélandais Victor Vito, c'est bien beau toutes ces finales, mais "on n'a encore jamais rien gagné!". Or, les Rochelais ont faim, très faim d'obtenir un titre. Et comme cette année en championnat, ça le fait moins que la saison dernière (7e, 62 points), pourquoi ne pas croire en l'Europe?

Moiteur et crampes

La rencontre, qui n'a pas fait le plein, seuls 15.522 spectateurs ayant fait le déplacement jusqu'au stade Bollaert-Delelis à moitié vide, s'est déroulée par un temps chaud et moite qui a marqué les organismes, occasionnant des crampes et ralentissant le jeu. Il a ainsi fallu attendre la 26e minute pour que, contre le cours du match, le Racing 92 marque le premier essai de la rencontre, par l'intermédiaire de son centre international Virimi Vakatawa (10-0). Les Rochelais, au terme de plusieurs mêlées dans les cinq mètres franciliens, ont fini par être récompensés de leur domination, grâce à un essai de leur capitaine, le troisième ligne Grégory Alldritt, juste avant la pause (10-8). Au retour des vestiaires, alors que le Racing 92 était en infériorité numérique à la suite du carton jaune de son talonneur Camille Chat, les Maritimes ont bénéficié d'un essai de pénalité sifflé par l'arbitre anglais Matthew Carley, doublé d'un deuxième carton jaune adressé au Racingman Cedate Gomes Sa.

Les Franciliens, réduits à 13 et menés (13-15) pour la première fois de la rencontre, auraient pu reprendre l'avantage si leur demi de mêlée Nolann Le Garrec n'avait pas raté deux pénalités coup sur coup. La deuxième mi-temps, décousue, voire brouillonne, a seulement été sauvée par cet essai à la dernière minute de l'ouvreur néo-zélandais de La Rochelle, Ihaia West, malheureux devant les perches (deux pénalités et une transformation ratées), soulagé de terminer sa prestation de la sorte.